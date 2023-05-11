BAKAN DERYA YANIK DETAYLARI AÇIKLADI!

Habertürk canlı yayınında konuşan Bakan Derya Yanık, “Aile kurmanın mali yükümlülükleri çok zorlayıcı olabiliyor. Bu gençlerin hayatının başında, en mutlu zamanlarını böyle geçirmeleri için desteklenmesi gerektiğini düşündük. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki hassasiyetini hepimiz çok iyi biliyoruz. Tensipleri ile de Aile ve Gençlik Bankası kurulmuş oldu” diyerek, “Evlilik kredisi bu bankanın çalışmalarından birisi. Evlilik kredisini evliliğin başında 150 bin TL olmak üzere, 2 yıl geri ödemesiz 48 ay yani 4 yıl vadeli hiç faiz ödemeksizin gençler geri ödeyecek. Böylelikle onlara nefes alma imkanı sağlamış oluyoruz. Gayet uygun şartlarda da geri ödemesini yapacaklar” ifadelerini kullandı.