Evrencan Gündüz 'bomontiada'da

Bu sene 30. yılını kutlayan Yapı Kredi World’ün sponsorluğunda düzenlenen Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 16 Eylül Perşembe günü saat 21:00’da Avlu’da alternatif müzik sahnesinin genç ve başarılı Evrencan Gündüz’ü ağırlıyor.

Babasının hediyesi ile 15 yaşında elektro gitar çalmaya başlayan Evrencan Gündüz, özgün tarzı ve ilgi çekici yorumuyla açtığı müzikal alanda, akustik solo performanslarının yanı sıra, grubu “Uzaylılar” ile konserlere, beste ve albüm çalışmalarına devam ediyor.

Evrencan Gündüz ve Uzaylılar adlı beş şarkılık ilk EP’sini 2017 yılında çıkaran ve albüm listelerinde ilk onlarda yer alan Evrencan Gündüz, 2018 yılında altı şarkıdan oluşan “Mevsim Çiçekleri” EP’sini, 2019’da ise halka mal olmuş türkülerimize yeni bir soluk getirdiği “Bu Toprakların Sesleri” EP’sini ve “Sabah Şarkıları” EP’sini müzikseverlerin beğenisine sundu. Evrencan Gündüz’ün 70'li yılların seslerinden ilhamını alan ve antolojik bir çalışmanın ürünü olan yeni albümü Anadolu Funk ise Temmuz 2021’de çıktı.

Yapı Kredi World’ün 30. yaş kutlamalarının bir parçası olan “World Akustik” serisi konserlerine katılım ücretsizdir.