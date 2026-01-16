Evrim Akın'ın eski röportajı gündem oldu

Asena Keskinci’nin, Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu dile getiren Asena Keskinci, Evrim Akın’ın kendisine; "Senin annenle baban boşanıyor ya… Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini öne sürmüştü. Keskinci ayrıca set süresince psikolojik zorbalığa maruz kaldığını da iddia etmişti.

REKLAM

Bu açıklamaların ardından oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyözü Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de Asena Keskinci’ye destek veren isimler arasında yer aldı.

İddiaların gündeme gelmesi üzerine Evrim Akın bir basın toplantısı düzenledi. Gözyaşlarına hâkim olamayan Akın, yaptığı açıklamada; "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" ifadelerini kullandı.

Tartışmalar sürerken, sosyal medyada Evrim Akın’ın 'Bez Bebek' setinde çocuk oyuncularla ilgili verdiği eski bir röportaj yeniden gündeme geldi.