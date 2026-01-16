Habertürk
        Evrim Akın'ın eski röportajı gündem oldu - Magazin haberleri

        Evrim Akın'ın eski röportajı gündem oldu

        Evrim Akın'ın 'Bez Bebek' setinde çocuk oyuncular için "Kendi çocuklarım gibi görüyorum, kardeşlerim gibiler" ifadelerini kullandığı eski röportaj, Asena Keskinci'nin iddialarının ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 23:48 Güncelleme: 16.01.2026 - 23:48
        Eski röportajı gündem oldu
        Asena Keskinci’nin, Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

        Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu dile getiren Asena Keskinci, Evrim Akın’ın kendisine; "Senin annenle baban boşanıyor ya… Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini öne sürmüştü. Keskinci ayrıca set süresince psikolojik zorbalığa maruz kaldığını da iddia etmişti.

        Bu açıklamaların ardından oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyözü Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de Asena Keskinci’ye destek veren isimler arasında yer aldı.

        İddiaların gündeme gelmesi üzerine Evrim Akın bir basın toplantısı düzenledi. Gözyaşlarına hâkim olamayan Akın, yaptığı açıklamada; "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" ifadelerini kullandı.

        Tartışmalar sürerken, sosyal medyada Evrim Akın’ın 'Bez Bebek' setinde çocuk oyuncularla ilgili verdiği eski bir röportaj yeniden gündeme geldi.

        Evrim Akın, o dönemde yaptığı açıklamada şu sözlere yer vermişti; "Çocuklar gelince tabii bu heyecan ve eğlence ikiye üçe katlanıyor. Çünkü onların o sıfır, sıfır halleri… Her şeye karşı ön yargısız olmaları ve çok yüksek enerjileri var. Kendi çocuklarım gibi görüyorum. Anne değilim ama sonuçta her kadında annelik duygusu var. Haftanın iki üç günü bir aradayız, ister istemez bir aile sıcaklığı oluşuyor. Kardeşlerim gibi hepsi… O kadar çok seviyorum ki. Çok şeker, çok zeki ve çok akıllılar. Onlarla birlikte olmaktan büyük keyif alıyorum."

        #Evrim Akın
        #Asena Keskinci
        #bez bebek
