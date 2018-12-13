Brezilya'da geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı 3 sularında Cesar adında bir evsiz adam, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye gitti. Hastane çalışanı Cris Mamprim ve meslektaşları, evsiz adam ile ilgili bilgi edinmeye başladı. O sırada ise hastalarının yalnız olmadığını fark ettiler.

Hastanenin ön kapısının hemen dışından bakan personel, bir grup köpeğin Cesar'ın dönüşünü sabırsızlıkla beklediğini gördü.

Sağlık durumları iyi olduğu görülen köpeklerin, Cesar'ı ne kadar çok sevdiği belli oluyordu. Cesar tedavisinin ardından bazı günler köpekleri beslemek için hiç yemek yemediğini söyledi.

Hastane çalışanları Cesar'ın tedavisini yaparken, köpekleri içeri davet etti. Daha sonra Cesar ve köpeklere yiyecek verdi.

Hastanede yaklaşık bir saat sonra Cesar sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Mamprim evsiz adam ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hayatının nasıl olduğunu veya neden sokakta olduğunu bilmiyorum, ama köpeklere duyguğu saygı ve sevgisi için ona hayranım. Keşke herkes onun gibi olsaydı" dedi.

Cris Mamprim'in paylaşımı sosyal medyada ilgi görürken, yabancı basında geniş yer buldu.

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