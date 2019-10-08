Dominik'te 4 ülklenin yarışacağı Exatlon Cup bu akşam TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Türkiye takımı, Meksika, Romanya ve Kolombiya yarışmacıları ile karşı karşıya gelecek. Peki, Exatlon Cup 2019 Türkiye kadrosunda kimler var? İşte, Exatlon Türkiye yarışmacıları...

EXATLON CUP 2019 TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER?

Türk takımının kadrosunda 2019 yılında Survivor'da yarışan Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Okay Köksal, Seda Ocak'ın yanı sıra Sema Aydemir Yiğit Dikmen ve Damla Can yer alıyor

Romanya: Cristian Corneliu Pulhac, Gabriel Nedelcu, Cristina Constantinescu, Larisa Elena Vasile, Sorin Iulian Pitea, Onut Stefan Floroaica, Iuliana Aradi, Madalina Georgeta Predon...

Kolombiya: Betto Urrego, Dumar Roa Rıuz, Valentina Ortiz, Naty Gıraldog, Juan Jose Trujıllo, Jonatan Serna Martinez, Veronica Gutierrez, Isabel Orozco...

Meksika: Melisa Ramos, Mati Alvarez, Heliud Pulido, Haber Gallegos, Parejita Lopez, Marysol Cortes, Stephania Gomez, David Juarez, Eugenio Martell, Fernando Casanova.

İKİZLER YARIŞACAK!

Survivor yarışmasına farklı yıllarda katılan ikiz kardeşler Sema Aydemir ve Seda Ocak, bu yıl Exatlon yarışmasında beraber mücadele edecek.

EXATLON YARIŞMASI NEDİR?

Exatlon fiziksel güçleri son derece kuvvetli olan sporcu yarışmacılardan oluşan iki takımın spor ve reality mücadelesini konu alan bir yarışma formatıdır. Exathlon yarışmacıları olimpiyat sporcuları, futbolcular ya da spor yeteneği güçlü olan ünlülerden seçiliyor.