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Haberler Gündem 3. Sayfa Eylem yapan site mağdurlarını sopalarla karşıladılar!
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Şoke eden görüntü! Eylem yapan site mağdurlarını sopalarla karşıladılar

İstanbul'da şoke eden bir görüntü ortaya çıktı. Esenyurt'ta meydana gelen olayda 2012 yılında teslim edilmesi planlanan ve hâlâ tamamlanmadığı öne sürülen sitenin mağdurları, protesto için toplandı. Şirket çalışanları ise mağdurları sopalarla karşıladı

Eylem yapan site mağdurlarını sopalarla karşıladılar!
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DHA

Esenyurt'ta 2009'da yapımına başlanan ve 2012 yılında teslim edilmesi planlanırken halen tamamlanmadığı öne sürülen sitenin mağdurları, protesto için toplandı. Satın aldıkları dairelere girmek isteyen mağdurları bina girişinde ellerinde sopalarla şirket çalışanları karşıladı.

DHA'nın haberine göre Esenyurt Talatpaşa'da 2009 yılında yapımına başlanan bin 50 konutluk sitenin, 2012 yılında teslim edilmesi planlanırken, inşaat tamamlanamadı. Sitede ev sahibi olmak için yıllardır para yatıran mağdurlar, bugün bina önünde toplanarak eylem yaptı.

Ellerindeki pankartlarla binanın giriş kapısına yürüyen kalabalık, satın aldıkları dairelere girmek istedi. Binanın girişinde bekleyen bazı şirket çalışanları da ellerinde sopalarla mağdurlara bağırarak tepki gösterdi. Sivil polisler mağdurları sakinleştirmeye çalışırken, şirket çalışanları bazı site mağdurlara küfretti.

"15 YILDIR EYLEM YAPIYORUZ"

Gerginlik yatıştırıldıktan sonra, mağdurlar slogan attı. Mağduriyetlerini anlatan Ayşegül Öztürk, "15 sene oldu. Hamileydim ve çocuğumun geleceğini, eğitimini düşünerek 2009 yılında bu siteden daire aldım. Çocuğum bugün liseye başlayacak hala dairemizi alamadık. Tek kuruş borcumuz yok, üzerine başka inşaat firmaları da getirdiler, onlara da borçlandırdılar. Biz de yeter ki yerimizi alalım dedik ve üzerine bir ev bir dükkan parası kadar daha para verdik. Burada 15 yıldır eylem yapıyoruz. Bakanlar da geldi ama, hiçbir sonuç elde edemedik. Mağdurlar olarak kendi kendimize çözüm üretmeye çalışıyoruz. 1050 daire var, aileleriyle birlikte düşünürseniz 5-6 bin kişi mağdur" diye konuştu.

"SOPALARLA BİZİ DÖVMEYE KALKTILAR"

Mağdurlar bazı dairelerin birden çok kişiye satıldığını belirtti. Aynı daireyi satın alan iki mağdur da site önünde eyleme katıldı. Mağdurlardan biri, "D Blok 6'ncı kat 63 numaralı daire hem bize hem de bu kişiye satılmış. Belki üçüncü dördüncü kişi de vardır. Şimdi bu dairenin sahibi arkadaş mı ben mi veya bir başkası mı? Nice insanlar burasının kahrından hasta oldu, ölen oldu. Biraz önce dairemize girmek istedik, sopalarla bizi dövmeye kalktılar. Burada mağdur olan biziz ama, onlar üste çıkmaya çalışıyor" dedi.

"MAĞDUR OLDUĞUNUN FARKINDA OLMAYANLAR VAR"

Mağdurlardan Dilek Yalçın ise, "Dünyanın her yerindeki İranlı, Katarlı insanları dolandırmaya devam ediyor. Avrupa'da bir sürü insan buradan yer aldığını, ev sahibi olduğunu sanıyor. Binlerce mağdur olduğunun farkında olmayan insanlar var" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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