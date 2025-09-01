Eylül ayı sözleri 2025 galerisi: En güzel, resimli, kısa, uzun Hoş geldin Eylül mesajları ve sözleri
Eylül ayı mesajları ve sözleri 2025 seçenekleri Eylül ayının gelişiyle birlikte değerlendirilmeye başlandı. Sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilen eylül ayı, tarih boyunca edebiyatçılara, şairlere, sanatçılara ilham oldu. Sonbahar mevsiminin hissettirdiği duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, Eylül ayı sözleri araştırması yapıyor. Eylül ayı ile ilgili sözler ve resimli Eylül mesajları haberimizde yer alıyor. İşte, Facebook, Instagram, X, WhatsApp üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli kısa, uzun seçenekleriyle 2025 Hoş geldin Eylül mesajları ve sözleri...
Sonbaharın gelişini temsil eden eylül ayı geldi çattı. Sosyal medya platformları üzerinden Eylül ayı ile ilgili sözler paylaşmak isteyenler, Eylül ayı sözleri ve mesajları 2025 galerisi için araştırmalara başladı. Biz de haberturk.com.tr olarak en güzel, anlamlı, kısa, uzun resimli Eylül ayı sözleri ve mesajları seçeneklerini sizler için derledik. İşte, WhatsApp, Instagram, Facebook, X hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz 2025 Hoş geldin Eylül mesajları ve sözleri…
EYLÜL AYI SÖZLERİ 2025
"Eylül sabahının serinliğini, Yaprakların serinliğini, Ciğerlerime dolduruyorum, Sessizlik ve serinlik birleşiyor."
"Hoş geldin canım Eylül, herkese güz bana ilkbahar getirdin."
"Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla, Eylül'ü konuşalım..."
Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar.
"Bir eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker. Kırar atarsın kolumu kanadımı."
"Belki de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Yeni bir başlangıç için her şeyi yıkmanın vakti. Hoş geldin Eylül."
"Bundan sonra hiç Eylül olmayacakmış ama bundan sonrası hep de Eylül'müş gibi."
"Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül'den itibaren geceler hazindir uzundur."
"Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık."
EYLÜL AYI MESAJLARI 2025
Ayrılıkların, aşktan büyük yaşandığı, koca bir ömürdür eylül. Yağmurdur, hüzündür, kimse bilmesin isterim, Eylül, Piraye'dir. (Nazım Hikmet Ran)
Bugün Eylül'ün hazanı, sararan hayatlar arasından sıyrılıp geldi. Sen bana hüzün ben sana mutluluk nerde kaldı sonbaharda gelecek mutluluk.
En güzel hikayeyi kendisine anlatacak bir Eylül kalmış gibi, en ağır hikayeyi dinlemek Eylül'ün sırtına kalmış gibi. (Nazan Bekiroğlu)
"Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde."
"Gittin, Bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak."
"Dedim ya… Eylüldü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin…"
EYLÜL AYI İLE İLGİLİ SÖZLER
Eylül Ayı huzurun bereketinle gel yeşilliğinle gel insanların üzülmeyeceği günlerinle gel. Dünyamızın yeşile maviye huzura ihtiyacı var.
Eylül ayı geliyor; senden çok beklentim var Eylül ayı kışıma bahar, kalbime umut getir.
"Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum"
"Hadi gel tut ellerimi! Benimle meydan oku her çaresizliğe benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım onuncu aylara ben bir eylül sen bir haziran."
"Eylül… Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri…"
"Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde yalnızlık zordur, Eylülde her şey zordur, ben eylülü onun için severim…"
Eylül! Öyle bir ay ki, geçen her güzel günü için ona minnettar olmak gerekir. Eylül, esef ve özlem ayıdır, içine birkaç günlük kış hücumundan acı düştüğü için, insan o güzel havaların, devamlı yazın artık geçtiğini anlayıp üzülür, özlem çeker. (Mehmet Rauf)
Eylül'dür ya; yaprak her tuttuğu daldan önce kurur, sonra düşer. İnsandır ya; o da her güvendiği daldan önce kırılır, sonra düşer…