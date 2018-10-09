Eylül ayında en yüksek reel getiri euroda oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,50, dolar yüzde 1,63, BIST 100 endeksi yüzde 7,76, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 8,02 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 8,42 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2,75 ve dolar yüzde 2,61 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 3,78, DİBS yüzde 4,05 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 4,48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,15 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,97 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,37 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,00, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,55 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 46,54 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,96, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30,71 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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