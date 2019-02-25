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EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. İlkokulu Gölcük ve İstanbul'da okuyan Eylül Öztürk, annesinin yurt dışında öğretmen olarak görevlendirilmesi ardından Belçika'ya yerleşti. Ortaokul eğitimini yurt dışında tamamlayan Eylül Öztürk, Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Küçük yaşlardan bu yana oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Eylül Öztürk, Belçika'nın yerel bir tiyatro grubu seçmelerine katıldı ve 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda rol aldı. Lise yılları boyunca okulun müzik gruplarında solist olarak yer aldı. İstanbul Üniversitesi Yunan Dili Ve Edebiyatı'nı kazanan Eylül Öztürk, üniversite yıllarında müzik ve oyunculuk hayatına devam etti, bir çok grupla solist olarak çalıştı ve sahne aldı. Aynı zamanda yerel bir TV kanalında uzun bir dönem sunuculuk yaptı, dizi ve kliplerde yer aldı, radyo jingle'ları ve reklam müzikleri seslendirdi.