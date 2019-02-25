Eylül Öztürk anne oldu

Giriş: 25.02.2019 - 08:31 | Güncelleme:  

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, Amerika'da doğum yaptı. Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Doğum sonrası Eylül Öztürk, "Sevgili arkadaşlar çok yorucu bir 28 saat geçirdim. Mahvoldum, öldüm öldüm dirildim ama bebeğimiz gayet sağlıklı. Ben de gayet sağlıklıyım" ifadelerini kullandı

  • 1Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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    Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, 2017 yılında Kenan Barış Özkan ile dünyaevine girmişti. Eylül Öztürk, geçtiğimiz aylarda sunuculuğunu yaptığı bir programda hamile olduğunu duyurmuştu.

  • 2Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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    Doğum için geçtiğimiz günlerde Florida'ya giden Öztürk, Amerika'da doğum yaptı. Bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Ozan adını verdi.

  • 3Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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    İkili, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

  • 4Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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    "BEBEĞİMİZ GAYET SAĞLIKLI"

    Doğum sonrası Eylül Öztürk, "Sevgili arkadaşlar çok yorucu bir 28 saat geçirdim. Mahvoldum, öldüm öldüm dirildim ama bebeğimiz gayet sağlıklı. Ben gayet sağlıklıyım. Arada Kenan baygınlık geçiriyor gibi olsa da o da sağlıklı. Arayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok tatlısınız, en kısa zamanda sizlerle olacağım. Bebeği görmeniz lazım, çok tatlı. Bu süreçte en büyük destekcim eşim oldu" ifadelerini kullandı.

  • 5Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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    "EYLÜL'E DAHA ÇOK BENZİYOR"

    Barış Kenan Özkan, bu fotoğrafı, "Sanırım Eylül'e daha çok benziyor" notuyla paylaştı.

  • 6Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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    EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

    Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. İlkokulu Gölcük ve İstanbul'da okuyan Eylül Öztürk, annesinin yurt dışında öğretmen olarak görevlendirilmesi ardından Belçika'ya yerleşti. Ortaokul eğitimini yurt dışında tamamlayan Eylül Öztürk, Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Küçük yaşlardan bu yana oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Eylül Öztürk, Belçika'nın yerel bir tiyatro grubu seçmelerine katıldı ve 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda rol aldı. Lise yılları boyunca okulun müzik gruplarında solist olarak yer aldı. İstanbul Üniversitesi Yunan Dili Ve Edebiyatı'nı kazanan Eylül Öztürk, üniversite yıllarında müzik ve oyunculuk hayatına devam etti, bir çok grupla solist olarak çalıştı ve sahne aldı. Aynı zamanda yerel bir TV kanalında uzun bir dönem sunuculuk yaptı, dizi ve kliplerde yer aldı, radyo jingle'ları ve reklam müzikleri seslendirdi.

  • 7Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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    Bir dönem Beyazıt Öztürk’le çalışan Eylül Öztürk, profesyonel anlamda oyunculuğa Yetersiz Bakiye’ ile başladı. Bu oyundaki karakteriyle ‘En İyi Kadın Tiyatrocu Ödülü’ne layık görüldü. ‘Deniz ve Güneş’ filminde Nurperi rolüne hayat verdi. Azen: Cin Karası, Tut Sözünü ve Yusuf Yusuf filmlerinin kadrosunda yer aldı. Eylül Öztürk Özkan, 2017 yılının yaz aylarında Barış Kenan Özkan ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli video içerikleri üreten Eylül Öztürk, aynı zamanda Instagram üzerinden sosyal sorumluluk projeleri hazırlıyor.

  • 8Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 24Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 25Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 26Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 27Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 28Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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  • 29Eylül Öztürk anne oldu! Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk kimdir? - Magazin haberleri
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