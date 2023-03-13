'3600 günden EYT emeklilik şartları' emekli olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonların heyecanla beklediği EYT yasası yürürlüğe girdi. Bu kapsamda kadınlarda 20 erkeklerde 25 yılını tamamlayanlar 5 bin gününü tamamladığı takdirde yaşı koşulu olmadan emekli olabilme imkanından yararlanacak. Yapılan son açıklamaların akabinde ise "EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu?" sorgulamaları netlik kazanmak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. İşte EYT ile kısmi emeklilik hakkında merak edilen tüm detaylar...