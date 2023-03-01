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EYT'lilere banka promosyon müjdesi! 2023 EYT'liler ne kadar emekli promosyonu alacak?

EYT emekli banka promosyonu konusu gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş depremi nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, aranın ardından EYT yasa teklifini görüştü. Eneklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Meclis'ten geçerken gözler EYT emekli promosyonuna çevrildi. İşte, 2023 EYT emekli promosyonu hakkında son dakika gelişmeleri...

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  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    EYT emekli promosyon ödemeleri, Emeklilikte yaşa takılanlar yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından gündeme geldi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayan, prim günü ve sigortalılık süresi şartını yerine getirenlere emeklilik hakkı tanındı. Emeklilikte yaşa takılanlar kanunu, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İlk etapta emekli olacak 2 milyon 250 bin kişi "EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 EYT emekli banka promosyonu kampanyaları hakkında merak edilenler...
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    EYT EMCLİS'TEN GEÇTİ!

    Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle yasalaştı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecekler.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    AYLIKLARIN İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.
    Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ DE ALACAK!

    Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    EYT'LİLER EMEKLİ BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?

    Emekli banka promosyonu 3 yılda bir ödenmektedir. Banka ile iletişime geçen emekliler dilekçe verdikten sonra promosyon alma sürecini başlatabiliyor.  EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    20 BİN TL EYT PROMOSYONU İDDİALARI

    Bankalar emeklileri kendi bankasına çekmek adına daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon ödemelerinin özel bankalarda 20 bin TL'ye çıkabileceği iddia edilmişti. EYT'liler en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları SGK'da tercih edebilecek.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    3 YIL TAAHHÜT İLE PROMOSYON ALINIYOR

    Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    KAMU VE ÖZEL BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

    Ziraat Bankası

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    Halkbank 

    Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    Vakıfbank

    Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere;

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

    3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

    7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

    10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    Garanti BBVA

    Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 3.600 TL,

    3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 4.200 TL,

    7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.400 TL,

    10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    Denizbank

    EYT’lilere özel 7.500 TL ye varan promosyon ödemesi, fatura talimatına ek olarak ödenecektir.

    EYT’lilere özel 7,500 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Standart Promosyon Kampanyası: 01.11.2022 -31.12.2023 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

    EYT’lilere özel 7.500 TL ye varan Promosyon Kampanyası : 01.02.2023 ‘ten sonra emekli olmuş, maaşı Denizbank ‘a aktarılmış emekli müşteriler için geçerlidir.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    ING

    Emekli maaşını ING’den almaya başlayan emekliler 7.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilir.

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 4.500 TL,

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.250TL,

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 6.750 TL

    10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

    Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    Türkiye İş Bankası

    Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

    Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

    10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL TL banka promosyonu alabilecek.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    Türkiye Finans

    SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

    3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL’ye kadar

    3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

    7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.500 TL’ye kadar

    10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılır.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    Kuveyttürk

    SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Kuveyttürk aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere;

    3.500 TL’ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 3.600 TL,

    3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.200 TL,

    7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.400 TL,

    10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 6.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    Yapıkredi

    1 Kasım 2022 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 7.500 TL'ye varan nakit emekli maaşı banka promosyonu fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

    *YapıKredi emekli promosyon kampanyasının tarihinin güncellenmesi bekleniyor.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    Akbank

    SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt edenler 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilir.

    0 - 3.499 TL maaş tutarına 3.000 TL,

    3.500 TL - 7.499TL maaş tutarına 3.500 TL,

    7.500 TL - 9.999 maşa tutarına 4.500 TL,

    10.000 TL ve üzeri maaş tutarlarına 5.000 TL SGK banka promosyon ödemesi yapılıyor.

    *Akbank emekli promosyon kampanyasının tarihinin güncellenmesi bekleniyor.
  • EYT BANKA PROMOSYONU 2023 | EYT'lilere banka promosyon müjdesi! EYT'liler emekli promosyonu alabilecek mi, ne kadar?

    *Banka promosyon ödemeleri 1 Mart 2023 verilerini içermektedir. EYT detaylarının açıklanırken bankalar promosyon ödemelerinde artış yapabilir. Bankaların başvuru tarihlerini güncellemesi beklenmektedir. Güncel rakamları ve tarihleri bankaların kendi sitelerinden takip edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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