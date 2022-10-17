Emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm önerisi olarak çıkacak yasa için masada tek formül var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için Aralık 2022 müjdesini verdi. EYT yasası 2022 yılı bitmeden Meclis'e taşınacak. Yeni yasayla prim ve süresi dolan herkesin emeklilik hakkı elde etmesi gündeme geldi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalılığı başlayan kadınlar 20, erkekler ise 25 yıl çalışma süresini doldurdukları takdirde yaş koşulu aranmadan emeli olabilecek. EYT için masada tek formül var ancak emeklilikte üç ayrı hesaplamanın ne olduğu ve nasıl yapılacağı ise merak edildi. İşte SSK, Bağkur, 4C emekli aylığında 2000 öncesi, 2000 - 2008 arası ve 2008 sonrası için ayrı ayrı maaş hesaplaması…