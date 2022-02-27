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Haberler Merak Edilenler EYT için yeni umut ışığı: EYT yasası çıkacak mı, ne zaman ve kimleri kapsıyor? EYT son dakika haberleri ve gelişmeleri bugün 27 Şubat 2022
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EYT'de yeni umut ışığı: 3600 ek gösterge! EYT çıkacak mı? İşte 2022 Şubat son haberler

EYT son dakika haberleri Şubat 2022'de her ay olduğu gibi en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. 3600 ek göstergeyle ilgili uzun zaman sonra ilk kez adım atılması EYT ile ilgili de yasal düzenleme bekleyenleri umutlandırdı. Peki, EYT çıkacak mı? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT 2022 son haberleri haberimizde derledik. İşte EYT düzenlemesiyle ilgili son durum...

EYT için yeni umut ışığı: EYT yasası çıkacak mı, ne zaman ve kimleri kapsıyor? EYT son dakika haberleri ve gelişmeleri bugün 27 Şubat 2022

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili son durum EYT yasasına takılan emekliler tarafından merak edilip araştırılıyor. Prim gün sayısını doldurmuş fakat emeklilik için yaşı bekleyen vatandaşlar, gözlerini EYT ile ilgili çalışmalara çevirdi. Çalışmalarda erkelerin 55, kadınların ise 50 yaşında emekli olması öngörülüyor. Söz konusu teklifler yasalaştığında kritik tarih ise 8 Eylül 1999...Yeni planın detayları ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması...

EYT ÇIKACAK MI? İŞTE SON DURUM

EYT çalışmasının gündeme alınması milyonları heyecanlandırdı. Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi için şimdi de yıpranma hakkı tartışılıyor.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, EYT'nin maliyetini hesaplamaya başlamıştı. Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; EYT'de yeni geliştirilen formül maaş kesintili erken emeklilik... Ancak masaya yeni bir seçenek daha eklendi: Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması seçeneklerinin yanında bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de var masada.

Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor.

Süre tamamlaması ise kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi demek.

Gazeteciler, sağlık çalışanları, polisler ve askerlere tanınan yıpranma hakkının beden işçilerine de getirilmesi gündemde.

Bakan Bilgin'den son dakika açıklama:

Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

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