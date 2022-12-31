EYT için gece kuyruğa girdiler! Çay demleyip sabahladılar!

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AA

İstanbul'da, EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini bir an önce yaptırabilmek için, sabaha doğru Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi önünde toplanmaya başladı.

KENDİ ARALARINDA SIRA LİSTESİ YAPTILAR AA'da yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yoğunluk göz önünde bulundurularak cumartesi günü de açık olacağı açıklanan merkez önünde sıra için bekleyen vatandaşların, kendi aralarında liste oluşturarak sıra için isim yazdıkları görüldü.

ARACIN İÇİNDE UYUDULAR Bazı vatandaşların sırada beklediği görülürken, bazıları ise aracının içinde uyudu.

"ASKERLİK BORÇLANMASI İÇİN SIRAYA GİRDİM" Sıra bekleyenlerden Mehmet Akar, sıranın çok olması yüzünden erken saatte gelmeyi tercih ettiğini, askerlik borçlanması yapmak için sıraya girdiğini söyledi.