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EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkar mı, ne zaman çıkacak? (23 Mart)

EYT son dakika haberleri gelmeye devam ederken Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum araştırılıyor. EYT son durum ile ilgili son olarak AK Parti'den önemli açıklamalar yapıldı. Erkekler için 60 yaş, kadınlar için 58 yaş kritik öneme sahip olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası düzenlemesinin Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. İşte EYT son gelişmeler...

  • 01
    EYT son dakika gelişmeleri bugün 27 Nisan 2022: EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak, Meclis'te görüşüldü mü? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası şartları

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasına ilişkin son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Prim gün sayısını doldurmuş fakat emeklilik için yaşı bekleyen vatandaşlar, gözlerini EYT ile ilgili çalışmalara çevirdi. İktidar cephesinden peş peşe açıklamalar sürerken son açıklama TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Peki EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte EYT son durum...
  • 02
    EYT son dakika gelişmeleri bugün 27 Nisan 2022: EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak, Meclis'te görüşüldü mü? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası şartları

    EYT'DE UMUT IŞIĞI YAKILDI!

    Akbaşoğlu'nun EYT açıklaması:

    "Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte 2 toplantı gerçekleştirildi. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bununla beraber sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak ve sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

    KURTULMUŞ'TAN DA ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELDİ!

    Akbaşoğlu'ndan bir önceki açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan gelmişti. Kurtulmuş EYT ile ilgili şunları söyledi:

    Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Ancak devlet yönetiminde bir şeyi talep etmek başka bir şey, onu gerçekleştirebilmek başka bir şeydir. Taleplerin gerçekleştirilebilmesi için de eldeki imkanlar, fırsatlar, öncelikler çerçevesinde bu değerlendirmeler yapılır. Yaparken de milletin hayrına olacak şekilde sonuçlar alabilmek için gayret sarf edilir. Bundan milletimiz emin olsun bu konu epeydir bakanlığın da gündemindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz.
  • 03
    EYT son dakika gelişmeleri bugün 27 Nisan 2022: EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak, Meclis'te görüşüldü mü? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası şartları

    BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

    Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım.
  • 04
    EYT son dakika gelişmeleri bugün 27 Nisan 2022: EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak, Meclis'te görüşüldü mü? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası şartları

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

    8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

    8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

    BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

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