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EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir ve kimleri kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca EYT'li tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul edilmektedir. SSK ve Bağ-Kur'lu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan EYT formülü ile emekli olmanın hayalini kuruyor. İşte 2022 EYT yaşanan son durum gelişmeleri...

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  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    Milyonlarca EYT'li tarafından merakla beklenen EYT yasasında yaşanan son gelişmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Masamızda sadece bir tane EYT formülü var" şeklinde özetledi. Yapılan açıklamaların ardından konuya ilişkin aramalar sıklaşırken,  Bakan Bilgin, EYT yasası ile ilgili olarak Aralık ayını işaret ettti. Peki EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir ve kimleri kapsıyor? İşte EYT'de yaşanan son dakika gelişmeleri...
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    "EYT SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ!"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT son durum hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Sorunlar olduğunu ve bunların çözüleceğini belirten Bilgin, “Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz” idadelerini kullandı.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    BAKAN NEBATİ'DEN EYT SON DURUM AÇIKLAMASI!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    "MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    EYT İÇİN TEK FORMÜL NE?

    2008 sonrası sigortalı olanlar için hizmet yılı erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda ise 20 yıllık hizmet süresi ve 7 bin 200 prim günü sayısı gerekli. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş koşulunun kaldırılmasıyla ilgili bir formül hayata geçerse erkekler 9 bin günü, kadınlar 7 bin 200 günü tamamladığı takdirde yaşı beklemeden emekli olabilme imkanı buluyor.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    AŞAMALI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

    Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul ediliyor. 4447 sayılı kanun emeklilik yaşını kademeli olarak artıran kanun 8 Eylül 1999'da yürürlüğe girdiği için bu tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar EYT'li olarak adlandırılıyor. Düzenleme bir aksaklık olmazsa Aralık veya Ocak ayında TBMM'ye gelecek.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    EYT ARALIK AYI GİBİ GÜNDEME GELİR!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" açıklamasında bulundu.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    8 EYLÜL 1999’DA YAŞ KOŞULU GETİRİLDİ

    4447 Sayılı Kanun’la, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlarda emeklilik yaşı 7000 prim günüyle kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlara ise yaş koşulu getirildi ve prim günleri kademeli artırıldı.

    Buna göre, sigortalı çalışmaya 9 Eylül 1999 tarihinde başlayan erkek 7000 prim günüyle 60 yaşında emekli olabilir iken, 8 Eylül 1999 tarihinde çalışmaya başlayan erkek 5975 prim günüyle 58 yaşında; 23 Kasım 1998 tarihinde çalışmaya başlayan erkek ise 5900 prim günüyle 57 yaşında emekli olabilecek.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR 2022 EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

    EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinde önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsıyor.

    8 Eylül 199'dan önce sigorta girişi olanlar için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi koşulu bulunuyor.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    KADEMELİ EMEKLİLİK OLACAK MI?

    Yıl şartı ve prim ödemeleri gibi emeklilik şartlarını yerine getirenlerin yaş şartına bakılmaksızın emekli edilmeleri bekleniyor. Yaş ve yıl koşulunu sağlayan herkes düzenlemenin çıkmasının ardından emeklilik hakkı kazanacak. Bu kişilerin yaş ve prim gün sayısına göre kademeli olarak emekklilk yolunun açılması bekleniyor.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA ALT SINIR GELECEK Mİ?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde kıdemeli olarak geriye çekilme ihtimaller arasında yer alırken bir yaş sınırının getirilmesi de konuşulanlar arasında yer alıyor. 

    Daha önce 50 yaş formülü gündeme gelmişti, yeni bir yaş sınırının getirilmesi halinde emeklilik yıl ve prim şartını dolduranların belirlenen yaşı beklemeleri gerekecek.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    EYT'DE YENİ FORMÜL!

    Emeklilik için sigortalılık süresi ve prim ödemelerini tamamlayan binlerce emekli, yaş koşulunun kaldırılmasını talep ediyor.

    Yaş şartının tamamen kaldırılmasıyla birlikte 5400 prim günü olan Bağ-Kur'lular ve 3600 prim gününe sahip olan SSK'lılar erkek ise, 55 yaşında kadınsa 50 yaşında emeklilik hakkına sahip olacak.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    KESİNTİLİ EMEKLİLİK MODELİ UYGULANACAK MI?

    Bazı Avrupa ülkelerinde, emeklilik yaşında kalan süre kadar maaştan kesinti yapılarak 'kesintili emeklilik' modeli uygulandı. Fakat Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hollanda ve Almanya modellerinin uygulanmayacağını duyurdu.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    EYT NEDİR?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.

    Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.

    EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    EYT DÜZENLEMESİNE KAÇ AYDA BAŞVURULACAK?

    Yasa çıktığında 3 - 5 aydan az bir süre konulmaz. Meclis'te muhalefet partilerinin vermiş olduğu öneriler var. Buralardaki tekliflerde genel olarak 3 aylık başvuru süresi verilmesi şeklinde...

    1999 öncesideki yaş dışında kalan emeklilik koşullarını yerine getirenlerin tarihten itibaren emekli edilmesi. Ne zaman? EYT yasası çıktığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde  emeklilik başvurusunda bulunan çalışanlar düzenlemeden yararlanabilecek. Bu koşulu yerine getiremeyenler bu düzenlemeden yararlanamayacaklar.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    EYT'LİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLECEK?

    "Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" diyen Bakan Bilgin, "Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    EYT DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

    Birinci seçenek:

    1999 yılındaki koşulları yerine getiren EYT'li SSK'lıların emekli edilmesi... 1999 öncesindeki SSK emekli olma koşullar ne diye bakıyoruz; 3 ayrı seçenek vardı.
    Kadın, 20 yıllık, erkek 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve 5 bin prim gününü tamamlamışsa emekli olabiliyordu.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    İkinci seçenek:

    Bir başka seçenek sigortalılık süresine bakılmaksızın 5 bin prim günü bulunan ve kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanlarınn emekli edilmesi.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    Üçüncü seçenek:

    Prim gün sayısı 5 bin günden az, amaa 3600 günden falza olan kişilerin en az 15 yıllık sigortalı olma koşuluyla kadınların 50 erkeklerin 55 yaşında emekli edilmesi.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    Dördüncü seçenek:

    Bir başka formül ise pirim gününü tamamlayan herkesin emeklilik yaşında belirli bir indirim yapılması söz konusu. Kadınlarda 7 bin 200 erkekelerin ise 9 bin iş gününü tamamlayanların emekli edilmesi.
  • EYT son dakika gelişmeleri, masada tek formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?

    Beşinci seçenek:

    Asgari pirim süresini tamamış yani 5 binden 5 bin 900'e kadar olan prim sayısını tamalamış işsizlerin erken emekli edilmesi; şuan ki emekli yaşına gelene kadar ise emekli aylığında indirim yapılması.

    Ancak tüm bu senaryolar EYT düzenlemesinin netleşmesiyle birlikte kesinlik kazanacak.

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