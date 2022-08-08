Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçli saldırı!

Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındı. Olayda, Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ
DHA'nın haberine göre, saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.
ZİHİNSEL ENGELLİ RAPORU OLDUĞU BELİRLENDİ
Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.
ÇİNİLERİN TAMİRİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.
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