Eyüpspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Fatih Karagümrük, 1-1 berabere kaldı. 90. dakikada Matias Kranevitter'ın golüyle beraberliği kurtaran Fatih Karagümrük, puanını 8'e çıkardı. Eyüpspor ise haftayı 9 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibinin golünü 66. dakikada Emre Akbaba atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 90. dakikada Matias Kranevitter kaydetti.
Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 9'a, Fatih Karagümrük ise 8'e çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı ağırlayacak.