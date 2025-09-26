Eyüpspor, Göztepe'yi konuk edecek
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, yarın Göztepe'yi konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi Eyüpspor'un 4 puanı bulunuyor. Göztepe ise 12 puanla zirve mücadelesini sürdürüyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılılar, 4 puanla 14. basamakta bulunuyor.
Üçer galibiyet ve beraberlikle lige iyi başlayan İzmir ekibi ise topladığı 12 puanla 2. sırada kendine yer buldu.
Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Taras Stepanenko'nun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.