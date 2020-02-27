Bugün Regaip kandili. Binlerce Müslüman bugünü oruç tutarak geçiriyor. Akşam ezanın okunmasıyla beraber oruçlar açılacak ve iftar yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer tüm illerin akşam ezanı saatleri ve sahur, imsak vakitleri Habertürk namaz vakitleri sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Sizde yaşadığını şehre göre namaz vakitlerini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ 2020

NAMAZ VAKİTLERİ 2020

İSTANBUL EZAN VAKİTLERİ ŞUBAT