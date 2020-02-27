Bugün Regaip kandili. Binlerce Müslüman bugünü oruç tutarak geçiriyor. Akşam ezanın okunmasıyla beraber oruçlar açılacak ve iftar yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer tüm illerin akşam ezanı saatleri ve sahur, imsak vakitleri Habertürk namaz vakitleri sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Sizde yaşadığını şehre göre namaz vakitlerini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ 2020
İSTANBUL EZAN VAKİTLERİ ŞUBAT
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|01.02.2020 Cumartesi
|06:41
|08:09
|13:23
|16:02
|18:26
|19:49
|2
|02.02.2020 Pazar
|06:40
|08:08
|13:23
|16:03
|18:28
|19:50
|3
|03.02.2020 Pazartesi
|06:40
|08:07
|13:23
|16:04
|18:29
|19:51
|4
|04.02.2020 Salı
|06:39
|08:06
|13:23
|16:05
|18:30
|19:52
|5
|05.02.2020 Çarşamba
|06:38
|08:05
|13:23
|16:06
|18:31
|19:53
|6
|06.02.2020 Perşembe
|06:37
|08:04
|13:23
|16:07
|18:33
|19:54
|7
|07.02.2020 Cuma
|06:36
|08:02
|13:23
|16:08
|18:34
|19:55
|8
|08.02.2020 Cumartesi
|06:35
|08:01
|13:23
|16:09
|18:35
|19:56
|9
|09.02.2020 Pazar
|06:34
|08:00
|13:23
|16:10
|18:36
|19:57
|10
|10.02.2020 Pazartesi
|06:33
|07:59
|13:23
|16:11
|18:38
|19:58
|11
|11.02.2020 Salı
|06:32
|07:58
|13:23
|16:12
|18:39
|20:00
|12
|12.02.2020 Çarşamba
|06:31
|07:57
|13:23
|16:13
|18:40
|20:01
|13
|13.02.2020 Perşembe
|06:30
|07:55
|13:23
|16:14
|18:41
|20:02
|14
|14.02.2020 Cuma
|06:28
|07:54
|13:23
|16:15
|18:43
|20:03
|15
|15.02.2020 Cumartesi
|06:27
|07:53
|13:23
|16:16
|18:44
|20:04
|16
|16.02.2020 Pazar
|06:26
|07:51
|13:23
|16:16
|18:45
|20:05
|17
|17.02.2020 Pazartesi
|06:25
|07:50
|13:23
|16:17
|18:46
|20:06
|18
|18.02.2020 Salı
|06:24
|07:49
|13:23
|16:18
|18:47
|20:07
|19
|19.02.2020 Çarşamba
|06:22
|07:47
|13:23
|16:19
|18:49
|20:08
|20
|20.02.2020 Perşembe
|06:21
|07:46
|13:23
|16:20
|18:50
|20:09
|21
|21.02.2020 Cuma
|06:20
|07:45
|13:23
|16:21
|18:51
|20:11
|22
|22.02.2020 Cumartesi
|06:18
|07:43
|13:23
|16:22
|18:52
|20:12
|23
|23.02.2020 Pazar
|06:17
|07:42
|13:23
|16:23
|18:53
|20:13
|24
|24.02.2020 Pazartesi
|06:16
|07:40
|13:22
|16:24
|18:55
|20:14
|25
|25.02.2020 Salı
|06:14
|07:39
|13:22
|16:24
|18:56
|20:15
|26
|26.02.2020 Çarşamba
|06:13
|07:37
|13:22
|16:25
|18:57
|20:16
|27
|27.02.2020 Perşembe
|06:11
|07:36
|13:22
|16:26
|18:58
|20:17
|28
|28.02.2020 Cuma
|06:10
|07:34
|13:22
|16:27
|18:59
|20:18
|29
|29.02.2020 Cumartesi
|06:08
|07:33
|13:22
|16:28
|19:01
|20:20
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