Ezdiği köpeği veterinere götürmek yerine bakın ne yapmış!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Ezdiği köpeği veterinere götürmek yerine bir saat boyunca izledi - Haberler
ABONE OL

Ezdiği köpeği veterinere götürmek yerine bir saat boyunca izledi

Esenyurt'ta, geçen ay bir sitenin girişinde hafif ticari aracın üzerinden geçtiği 'Gece' isimli köpek, 25 günlük yaşam savaşını kaybetti. Hafif ticari aracın köpeğin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü ezdiği köpeği veterinere götürmek yerine bir saat boyunca izledi. Köpeğin sahibi Seda Gökmen, "Orada ezdiği köpek 60 kilo orada bir insanda olabilirdi. Hiç şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. 'Gece' ve 'Gece' gibi bilinmeze giren bütün canlar için adalet istiyorum" dedi.

Ezdiği köpeği veterinere götürmek yerine bir saat boyunca izledi - Haberler
Ezdiği köpeği veterinere götürmek yerine bakın ne yapmış!
0:00 / 0:00
DHA

Olay geçen ay Esenyurt'ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir kişi hafif ticari aracıyla siteden çıkacağı sırada, kapı önünde yatan köpeğin üzerinden geçti. Köpeğin ezildiğini görenlerin uyarısı ile aracından inen kişi, köpeğin aracın altında kaldığını görmesine rağmen hiçbir şey yapmayarak bir saat boyunca bekledi. Sitenin güvenlik görevlilerinin yardımıyla, hafif ticari aracın altından çıkartılan köpek, kliniğe kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 gün sonunda köpek hayatını kaybetti.

"KASTEN ÜZERİNDEN GEÇEREK ELLERİNİN PARÇALANMASINA SEBEP OLDU"

"Gece" isimli köpeğin sahibi Seda Gökmen, "Geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta bir sitede, birisi kasten göz göre göre 55-60 kilo olan 6 yıldır beslendiğim, aşısını yaptığım bir çocuğumu kasten üzerinden geçerek ellerinin parçalanmasına sebep oldu. Kendim sağlık çalışanıyım. Olay olduğu zaman çalıştığım için site yönetimi tarafından defalarca arandım. Telefona döndüğümde bir saat boyunca bekletildiğini öğrendim. Hayvansever bir güvenlik görevlisi, köpeğin öleceğini anlayıp yakın yerde bir kliniğe götürüldü. Oraya gittiğimde kanlar içinde yatıyor. Oradan alarak başka bir yere götürdüm." dedi.

"BÜTÜN CANLAR İÇİN ADALET İSTİYORUM"

Gökmen, "Bir saat bekletildiği için kan kaybından dayanamadı. 25 gün sonunda enfeksiyon kaptı ve ardından melek oldu. Şunu söylemek istiyorum; Dünyada bir ilk oldu ve hayvan yasasına göre artık hayvanların mal olmadığını bir can olduğuna dair Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı. Madem artık can ise katillerin en üst seviyede yargılanmasını istiyorum. Bu davanın peşini bırakmayacağım. 'Gece' ve 'Gece' gibi bilinmeze giren bütün canlar için adalet istiyorum. Bir ifade de kişinin araç kullanırken elinde telefon olduğunu ve araçtan çok geç indiği, indiğinde de telefonla uğraşıyor. Orada ezdiği köpek 60 kilo orada bir insanda olabilirdi. Hiç şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar" ifadesini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Köpeğin hafif ticari araç altında kalarak ezildiği o anlar sitenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir hafif ticari araç sürücüsü köpeği ezdiği ve başında beklediği görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? ATA AÖF yaz okulu online mı? ATA AÖF yaz okulu 2021 ücretleri
GÜNDEM ATA AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri
AÖF yaz okulu sınav tarihi 2021: AÖF yaz okulu online mı olacak? AÖF yaz okulu açıklama
GÜNDEM AÖF yaz okulu sınav tarihleri
2021 YKS TERCİH KILAVUZU: YKS tercihleri ne zaman? İşte 2021 YKS Programları ve Kontenjanları
GÜNDEM 2021 YKS tercih tarihleri belli oldu!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs ve 2023 mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs ve 2023 mesajı
Kurban kesildikten sonra şükür namazı nasıl kılınır? Kurban şükür namazı
GÜNDEM Kurban için şükür namazı kılınışı
İĞRENÇ OLAY! Son dakika: Kız kardeşlere sözlü taciz kamerada - VİDEO HABER
GÜNDEM İki kardeşe sözlü taciz ve saldırı! O anlar kamerada
Son dakika! Kurban Bayramı'nda Adalar'a yoğun göç
GÜNDEM Adalar'a yoğun göç
Son dakika: İstanbul'da 2 bin 487 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı
GÜNDEM İstanbul'da 2 bin 487 acemi kasap!
ÇOK SICAK! Son dakika: Metrobüs yolunda asfalt eridi!
GÜNDEM Asfalt eriten sıcak!