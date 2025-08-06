Ezgi Apartmanı davasında kırmızı bülten talebi

6 Şubat 2023 depremlerinin simge binalarından olan Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3’ü firari, 12 sanığın yargılandığı dava devam ederken, dosyada yeni bir gelişme yaşlandı. İçişleri Bakanlığı İnterpol Daire Başkanlığı, ‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama’ suçundan 876'şar yıl 6’şar aya kadar hapisleri istenen 695 gündür firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel hakkında yapılan araştırmayla ilgili bir yazı gönderdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen ve dava dosyasına da eklenen yazıda şöyle denildi:

“Daire Başkanlığımızca yapılan çalışmalarda, emniyet birimlerimizce yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı değerlendirilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel isimli şahıslar hakkında UYAP aranma kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in kırmızı bülten/difüzyon çıkartılmasının başsavcılıklarca istenmesi durumunda, ilgili genelge hükümlerine uygun olarak hazırlanacak formların doğrudan Adalet Bakanlığına iletilmesini, 2’nci uluslararası düzeyde arattırılmasına gerek duyulmaması durumunda ise, keyfiyetten Adalet Bakanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığına dağıtımlı olarak bilgi verilmesini ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından arz ve rica ederim.”