Ezgi Mola: Bir zaman sınır işimize yarayacak

Oyuncu Ezgi Mola, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksallı ile 2023 yılında evlenmiş, aynı yıl oğulları Can'ı kucağına almıştı. Çift, 25 Haziran 2025 tarihinde yollarını ayırma kararı almıştı.

Mola, zaman zaman sosyal medya hesabından oğlu Can ile yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Mola son olarak oğluyla yeni paylaşımlar yaptı.

Oğlunun yüzünü göstermemeye özen gösteren ünlü oyuncu, son paylaşımlarına şu notu düştü; "Sarı çizgi şimdilik sınırımız Can… Bir zaman sınır işimize yarayacak, sonra onları aşmak mükemmel olacak… Seni çok seviyorum."

Fotoğraflar: Instagram