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Ezgi Mola: Daha sevgilim bile görmedi - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Ezgi Mola önceki akşam Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen bir davete katıldı.

Saçındaki değişiklik dikkat çeken Mola, bunun sorulması üzerine “Kuaförümden teklif geldi. Ben de uzun süre hep perçem kullandığım için özlemiştim. Hadi yap ya dedim. İlk gören sizsiniz. Daha Mustafa (sevgilisi) görmedi. Değişiklik yapmak istedim.” dedi.

Mola, “En beğendiğiniz çift kim?” şeklindeki soruya ise Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çiftinin yanı sıra “Bülent (Şakrak) ile Ceyda’ya (Düvenci) bayılıyorum” diye yanıt verdi.