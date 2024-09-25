Ezgi Mola'dan oğlu Can ile yeni pozlar

Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir dergiye röportaj veren Ezgi Mola; "İnanılmaz bir değişim yaşıyorum. Evlendim, hayatımızın tam ortasına Can girdi ve aslında her şey onun etrafında şekilleniyor. Ben de aynı zamanda kendi hayatıma tekrar dönerek onu, o hayatla tanıştırıyorum bir taraftan" demişti.