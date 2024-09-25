Ezgi Mola'dan oğlu Can ile yeni pozlar
Kasım 2023'te anne olduktan sonra ekranlara ara veren ve şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Ezgi Mola, oğlu Can ile yeni fotoğraflarını paylaştı
Oyuncu Ezgi Mola, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksallı ile geçtiğimiz yıl evlenmişti.
Ünlü oyuncu, 23 Kasım 2023 tarihinde oğlu Can'ı dünyaya getirmişti.
Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola, oğlu ile objektif karşısına geçti.
Ünlü oyuncu, Can ile pozlarını paylaştı.
Kural bozmayan Ezgi Mola, oğlunun yüzünü göstermeyi tercih etmedi.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir dergiye röportaj veren Ezgi Mola; "İnanılmaz bir değişim yaşıyorum. Evlendim, hayatımızın tam ortasına Can girdi ve aslında her şey onun etrafında şekilleniyor. Ben de aynı zamanda kendi hayatıma tekrar dönerek onu, o hayatla tanıştırıyorum bir taraftan" demişti.