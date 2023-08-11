Ezgi Mola ile Gupse Özay'dan Ebru Gündeş'e kulis ziyareti

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Ünlüler arasında photoshop çılgınlığı her geçen gün daha da ivme kazanıyor. Birçok ünlü, paylaştıkları fotoğraflara uyguladıkları photoshop ile neredeyse tanınmaz hale bürünüyor. Bazı ünlüler, photoshop uygulamasını öylesine fazla uyguluyor ki ergenlik yıllarındaki görünümlerini aratmıyor.