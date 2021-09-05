"7 KEZ TEST YAPTIRDIM"

Öte yandan koronavirüsü hafif atlattığını belirten Mola, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum.