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        Haberler Gündem Güncel Fabrikada kimyasal sızıntı: 11 işçi hastanelik | Son dakika haberleri

        Fabrikada kimyasal sızıntı: 11 işçi hastanelik

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntıdan etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:59 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:02
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        Fabrikada kimyasal sızıntı: 11 işçi hastanelik
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        İnegöl'deki Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında hidroklorik asit kutusu yere dökülünce suyla temas ederek reaksiyon oluşturdu.

        Oluşan reaksiyonla kimyasal gaz fabrikaya hızla yayılmaya başladı. Gaza maruz kalan 11 işçi fenalaştı.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

        Zehirlenen işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de gaz buharını boşalttı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #kimyasal sızıntı
        #Bursa
        #fabrika
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