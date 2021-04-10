İstanbul'da hafta sonu yasak var mı?

Fabrikalar kapanacak mı? Sorusu Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının hızla artış göstermesi ile birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca kişi Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağını da sorguluyor.

FABRİKALAR KAPANACAK MI?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Onur Naci Karahancı, "Asıl kapatılması gereken yerlere bir an evvel müdahale etmek gerekir, mesela fabrikalar. Hayati olmayan fabrikaları kapatmak, işçilerin ücretlerini de ödeyerek bir araya gelmelerini engellemek gerekir. " önerisinde bulundu.

Fabrikaların kapatılması ile igili henüz yetkililerden açıklama yapılmadı.