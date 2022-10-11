Facebook'tan Rekabet'e savunma...

Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Facebook ile Instagram’ın Türkiye'deki yasal temsilcisi Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada Facebook’un savunması alındı.

Facebook’un çatı kuruluşu Meta bünyesinde faaliyet gösteren anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’ın 2021 yılı başındaki duyurduğu ancak gelen tepkiler üzerine uygulamaya almaktan geri adım attığı tartışmalı güncelleme politikası ile ilgili olarak Türkiye’de Rekabet Kurulu tarafından açılan soruşturmanın sözlü savunma toplantısı bugün gerçekleştirildi.

"YANLIŞ ANLAŞILDIK"

Online olarak yayınlanan ve dileyen herkesin katılabildiği sözlü savunma toplantısında Rekabet Kurulu Başkanı ve soruşturma heyetinin, soruşturma ile ilgili görüşlerinin açıklanmasının ardından söz alan Meta’nın temsilcisi, sözlü savunma toplantısının kapalı oturum olarak gerçekleştirilmesini talep etti.

Kapalı oturuma geçilmeden önce Kurul başkanı ve soruşturma heyetinin, WhatsApp ve Facebook grup şirketleri arasındaki veri paylaşımı ile ilgili sorularını yanıtlayan Meta’nın sözcüsü, “Sözkonusu WhatsApp güncellemesi Ocak 2021’de kamuoyuna duyuruldu ancak amacı ve etkisi yanlış anlaşıldı. Güncelleme farkı farklı ülkelerde uygulamaya geçecekti. Sadece Türkiye’ye yönelik veya sadece Türkiye’nin önceliklendirdiği bir uygulama değildi” dedi.