Facebook'tan Rekabet'e savunma...

Facebook’un çatı kuruluşu Meta bünyesinde faaliyet gösteren anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’ın 2021 yılı başındaki duyurduğu ancak gelen tepkiler üzerine uygulamaya almaktan geri adım attığı tartışmalı güncelleme politikası ile ilgili olarak Türkiye’de Rekabet Kurulu tarafından açılan soruşturmanın sözlü savunma toplantısı bugün gerçekleştirildi.
Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Facebook ile Instagram’ın Türkiye'deki yasal temsilcisi Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada Facebook’un savunması alındı.
"YANLIŞ ANLAŞILDIK"
Online olarak yayınlanan ve dileyen herkesin katılabildiği sözlü savunma toplantısında Rekabet Kurulu Başkanı ve soruşturma heyetinin, soruşturma ile ilgili görüşlerinin açıklanmasının ardından söz alan Meta’nın temsilcisi, sözlü savunma toplantısının kapalı oturum olarak gerçekleştirilmesini talep etti.
Kapalı oturuma geçilmeden önce Kurul başkanı ve soruşturma heyetinin, WhatsApp ve Facebook grup şirketleri arasındaki veri paylaşımı ile ilgili sorularını yanıtlayan Meta’nın sözcüsü, “Sözkonusu WhatsApp güncellemesi Ocak 2021’de kamuoyuna duyuruldu ancak amacı ve etkisi yanlış anlaşıldı. Güncelleme farkı farklı ülkelerde uygulamaya geçecekti. Sadece Türkiye’ye yönelik veya sadece Türkiye’nin önceliklendirdiği bir uygulama değildi” dedi.
"KAPALI OTURUM İSTİYORUZ"
Meta’nın pazar payı, Ar-Ge harcamaları ve yatırımları ile ilgili bilgileri paylaşmadan önce kapalı oturuma geçmek istiyoruz” diyen Meta’nın sözlü savunmadaki sözcüsü, şunları söyledi:
“Güncellemenin kendisi rekabete aykırı değildi. Bunu zaten soruşturma raporunda da görmekteyiz. Bu güncelleme kullanıcının faydasına olacaktı. Bütün süreç boyunca Rekabet Kurumu’nun tüm geri bildirimlerini dikkate aldık. Rekabet’in tedbir kararı doğrultusunda da güncelleme zaten hayata geçirilmedi.”
"BU TEK TARAFLI DAYATMA MIYDI?"
Soruşturma heyetinden gelen “Özellikle Türkiye’de Instagram ve WhatsApp’ın kullanımı çok yüksek. Kullanıcılara gönderilen bu tek taraflı sözleşmeye dayatma diyebilir miyiz? Bu güncellemelerin dayatılması pazar gücü sayesinde miydi?” şeklindeki soruya ise Facebook ve Meta sözcüleri şu cevabı verdi:
“Aslında son 5 yıl içinde Meta hizmetlerinin pazar payında önemli bir oranda düşüş var. Dolayısıyla pazar paylarımızın böyle bir dayatmaya uygun olmadığını görüyoruz. Bu soruya kapalı oturumda daha ayrıntılı cevap vermek istiyoruz.”
Meta’nın talebi doğrultusunda canlı yayınına son verilen sözlü savunma toplantısı kapalı oturum olarak gerçekleştirildi.
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