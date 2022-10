Facebook'tan Rekabet'e savunma...

Facebook’un çatı kuruluşu Meta bünyesinde faaliyet gösteren anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’ın 2021 yılı başındaki duyurduğu ancak gelen tepkiler üzerine uygulamaya almaktan geri adım attığı tartışmalı güncelleme politikası ile ilgili olarak Türkiye’de Rekabet Kurulu tarafından açılan soruşturmanın sözlü savunma toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Facebook ile Instagram’ın Türkiye'deki yasal temsilcisi Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada Facebook’un savunması alındı.