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Sulama kanalına bir kurban daha! İki günde 4'ü çocuk 5 can gitti

Adana ve Osmaniye'de iki günde sulama kanalında 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Facia haberlerinin ilki dün Osmaniye'den geldi. Dün saat 15.00 sıralarında kanala düşen 4 çocuktan 3'ü kurtarılamadı. Aynı saatlerde bir acı haber de Adana'dan geldi. Suriye’deki iç savaştan kaçan ailenin 9 yaşındaki zihinsel engelli kızı kanalda boğuldu. Kanal facialarına bir yenisi bugün yine Adana'dan eklendi. Kanaldan 20 yaşındaki bir gencin cansız bedeni çıkarıldı

5 CAN... Son dakika: Sulama kanalına bir kurban daha!
Sulama kanalına bir kurban daha!
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İHA

Adana ve Osmaniye’de iki günde 4’ü çocuk 5 kişi boğuldu. Sulama kanallarının son kurbanı bugün 20 yaşındaki bir genç oldu.

İHA'nın haberine göre, bugün yaşanan kanal faciası, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sümbül Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar sulama kanalında sürüklenen bir kişiyi gördü. Hemen Can-Kur ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri suda sürüklenen genci karaya çıkardı. Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılıp kalbi yeniden çalıştırılan genç Yüreğir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak öldü. Üzerinden kimlik çıkmayan ve serinlemek için kanala girdiği öne sürülen gencin isminin Yusuf Casim (20) olduğu belirlendi.

DÜNKÜ FACİADA CAN VEREN ÇOCUKLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Osmaniye'de dün yaşanan faciada, Şanlıurfa’dan tarım işçisi olarak Osmaniye'ye gelen ailelerin kaldığı merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde yaşları 9 ile 15 arasında olan 4 çocuktan biri elini yüzünü yıkamak isterken su kanalına düştü. Bu sırada kanal kenarındaki diğer çocuklar, düşen çocuğu kurtarmak için kanala atladı. Suda çırpınan çocukları fark eden bir köylü, Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş'ı (9) sudan çıkarmayı başardı.

Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kanaldan boğulmak üzereyken çıkarılan Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş (9),ambulansla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuklardan Sadık Karataş (10) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sulama kanalında kaybolan iki çocuğu bulmak için Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarmadan (JAK) dalgıçlar kanal içerisinde 10 kilometre boyunca arama yaptılar. Kayıp iki kız çocuğunun izine rastlanmazken, havanın kararması ile arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti.

Remziye ve Narin B&uuml;y&uuml;k&ccedil;ay
Remziye ve Narin Büyükçay

Gece saatlerinde ise Narin Büyükçay ve Remziye Büyükçay'ın cansız bedenleri kanala düştükleri yerden 200 metre uzaklıkta bulundu. Cenazeler Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Osmaniye Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Saadet Karataş, Narin Büyükçay ve kardeşi Remziye Büyükçay'ın cansız bedenleri ailelerine teslim edildi. Cenazelerin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ZİHİNSEL ENGELLİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Dün Osmaniye'deki facianın yaşandığı saatlerde Adana'da da 9 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu dereye düşerek hayatını kaybetti. Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Mahammet Kadrah El Hasan çifti 5 çocuğuyla birlikte çadırda yaşamaya başladı. İddiaya göre, dün saat 13.00 sıralarında anne Kadrah El Hasan dere kenarındaki tuvalete giden zihinsel engelli Azize El Hasan'ın (9) gelmediğini fark etti. Anne El Hasan kızını aramak için dışarı çıktığında onu derenin içinde gördü.

Annenin feryadı üzerine olay yerine gelen yakınları kız çocuğunu dereden çıkartıp hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen ekibin müdahale ettiği kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kız çocuğunun ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Kız çocuğunun ambulansta bulunan cansız bedeni araca kondu. Bu sırada baba El Hasan kızının cansız bedenine bakıp gözyaşlarını tutamadı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri ise polis tarafından kapatılırken, kız çocuğundan geriye dere kenarındaki terlikleri kaldı.

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