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HaberlerGündem3. SayfaKIL PAYI! Son dakika: Ölü ve yaralılar var! Direksiyonda kalp krizi!
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Ölü ve yaralılar var! Direksiyonda kalp krizi!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, direksiyon başına kalp krizi geçiren Ayşen Süren'in (45) kullandığı otomobil, önce kaldırımda yürüyen 2 yayaya, ardından da duvara çarptı. Kazada Ayşen Süren öldü, 3 çocuğu ile 2 yaya yaralandı

KIL PAYI! Son dakika: Ölü ve yaralılar var! Direksiyonda kalp krizi!
Ölü ve yaralılar var! Direksiyonda kalp krizi!
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DHA

Mersin'in Tarsus ilçesi, Şehitishak Mahallesi 3312 Sokak'ta insanı şok eden bir trafik kazası meydana geldi. Ayşen Süren (45) yönetimindeki 33 RH 646 plakalı otomobiliyle ilerlerken, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda yürüyen 2 yayaya, ardından da duvara çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ayşen Süren, çocukları Hilal, Bilge ve Gültuna Süren ile iki yaya yaralandı.

TEDAVİYE ALINDI AMA KURTARILAMADI

Yaralılar, çağırılan ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Süren, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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