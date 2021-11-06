Yolcu teknesi ile vapur! Korkutan görüntü! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da dün akşam yoğun sis nedeniyle birçok deniz seferi iptal edildi. Ancak yolcu taşıyan tekneler ile bazı Şehir Hatları hatlarında seferler devam etti.

KIZ KULESİ YAKININDA BÜYÜK TEHLİKE

DHA'da yer alan habere göre Kadıköy-Ortaköy seferini yapan yolcu teknesi ile bir yolcu vapuru yoğun sisin etkili olduğu Kız Kulesi civarında karşılaştı.

VAPURUN KAPTANI SON ANDA DÜMEN KIRDI

Yolcu teknesine doğru siren çalarak gelen vapurun kaptanı son anda dümen kırdı. Vapur, yaklaşık 15 yolcu bulunan teknenin yakınından geçti.

"DAHA SONRA SEFERLER İPTAL EDİLDİ"

Teknedeki yolcular o sırada büyük korku yaşadı. Üsküdar açıklarında saat 18.30 sıralarında tehlikeli anları görüntüleyen yolculardan Fatih Vural, "Vapur adeta bizi teğet geçti.

Yolcular korkudan bir yerlere tutunmaya çalıştı. Sonrasında seferler iptal oldu" dedi.