Facianın eşiğinden dönüldü: Otomobil çiçekçi dükkanına daldı
Samsun'da kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımı aşıp çiçekçi dükkanına girdi. Facianın eşğinden dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Aziziye Caddesi'nde Nesime Tiryaki idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımı aşıp Murat Şener'e ait çiçekçi dükkanına girdi.
Dükkanın önünde bulunanların kaza öncesi içeri girmeleri olası faciayı önledi.
Kazada yaralanan olmazken iş yerinde ve araçta hasar meydana geldi.
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.