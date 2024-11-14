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        Haberler Gündem Güncel Facianın eşiğinden dönüldü: Otomobil çiçekçi dükkanına daldı | Son dakika haberleri

        Facianın eşiğinden dönüldü: Otomobil çiçekçi dükkanına daldı

        Samsun'da kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımı aşıp çiçekçi dükkanına girdi. Facianın eşğinden dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:04
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        Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Aziziye Caddesi'nde Nesime Tiryaki idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımı aşıp Murat Şener'e ait çiçekçi dükkanına girdi.

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        Dükkanın önünde bulunanların kaza öncesi içeri girmeleri olası faciayı önledi.

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        Kazada yaralanan olmazken iş yerinde ve araçta hasar meydana geldi.

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        Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Samsun
        #Kaza
        #otomobil
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