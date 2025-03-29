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        Haberler Gündem Politika Fahrettin Altun'dan CHP'nin boykot çağrısına tepki | Son dakika haberleri

        Fahrettin Altun'dan CHP'nin boykot çağrısına tepki

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı'nın bugün bir açık hava toplantısında birçok medya kuruluşuna yönelik sarf ettiği ifadeler ve milli firmalara yönelik yaptığı sözde boykot çağrıları, partisinin ideolojik saplantılarını yansıtmakta, siyasal acziyetini gözler önüne sermektedir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:37 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:37
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        Altun'dan CHP'nin boykot çağrısına tepki
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        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanının bugün bir açık hava toplantısında birçok medya kuruluşuna yönelik sarf ettiği ifadeler ve milli firmalara yönelik yaptığı sözde boykot çağrıları, partisinin ideolojik saplantılarını yansıtmakta, siyasal acziyetini gözler önüne sermektedir" dedi.

        Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı'nın bugün bir açık hava toplantısında birçok medya kuruluşuna yönelik sarf ettiği ifadeler ve milli firmalara yönelik yaptığı sözde boykot çağrıları, partisinin ideolojik saplantılarını yansıtmakta, siyasal acziyetini gözler önüne sermektedir. Söz konusu, Batılı medya kuruluşları olunca ilgi dilenciliği yapıp ülkesini pervasızca şikayet eden CHP Genel Başkanı, binlerce emekçinin alın teriyle basın yayın faaliyetinde bulunan yerli ve milli medya kuruluşlarına kin kusuyor. İdeolojik kumpanyalarına katılmayan, işinde gücünde hangi yerli firma ve kuruluş varsa kervana takıp linç ettirme çabası içine giriyor. Bu, ülkeyi germe, insanları ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma çabasıdır. Bu çabanın aziz milletimiz nazarında bir hükmü yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi, siyaset ayrıştırma değil, birleştirme sanatıdır. Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde bu esası bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

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