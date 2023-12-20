Fahriye Evcen'den göz kamaştıran pozlar! Ünlü ismin kusursuz fiziğine övgü yağdı!
Geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit ile birlikte 10. Yıl Özel İkon Ödülü aldığı GQ gecesinden video ve fotoğraflar paylaşan Fahriye Evcen, güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde boy gösteren Fahriye Evcen, önceki gün katıldığı davette seçtiği kombiniyle geceye damga vurdu. Ödül gecesinden pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Evcen’e dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi.
Rol aldıkları "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan ve 2019'da ilk oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit geçtiğimiz akşam bir davete katıldı.
10. Yıl Özel İkon Ödülü aldığı GQ gecesinde tarzı ve güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen, kombiniyle çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
Fahriye Evcen'in tarzına sevenlerinden 354 binin üzerinde beğeni ve 3600'den fazla övgü dolu yorum geldi. Evcen'in takipçileri: "Bu ne güzellik?", "İki çocuk annesi ama fizik on numara", "Siyah sana çok yakışıyor" gibi yorumlarda bulundu.
İşte Fahriye Evcen'in son pozları...