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        Haberler Magazin Fahriye Evcen golfteki hünerlerini sergiledi - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen golfteki hünerlerini sergiledi

        Oyuncu Fahriye Evcen, Antalya'da golf hünerlerini sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 15:13 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:13
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        Golfteki hünerlerini sergiledi
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        Zamanının büyük bir kısmını eşi Burak Özçivit, çocukları Karan ve Kerem ile geçiren Fahriye Evcen, bu süre zarfında zaman zaman hayatından kesitleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

        Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti ve çocukları Karan ile Kerem
        Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti ve çocukları Karan ile Kerem

        Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Fahriye Evcen, bu sefer Antalya'dan poz verdi.

        Golf sporunu deneyimlemek için sahaya giren Fahriye Evcen, o anları da sosyal medya üzerinden gözler önüne serdi.

        Golfteki hünerlerini sergileyen Fahriye Evcen, kombinini ise beyaz şapka, etek, spor ayakkabı ve siyah bir bluz, üzerine de mavi renkli kazakla tamamladı.

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        #Fahriye Evcen
        #golf
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