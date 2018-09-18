Fahriye Evcen 4 Haziran 1986'da Solingen'de dünyaya gelmiş. Bir çok dizi ve filmde rol almıştır. Her zaman güzelliğiyle ve yaptığı işlerde ki başarısıyla övgüler almıştır. Fahriye Evcen 29 Haziran 2017 tarihinde Burak Özçivitle dünya evine girdi. Aynı zamanda Fahriye Evcen Türkiye'nin gözde oyuncularındandır. İşte Fahriye Evcen'in hayat hikayesi...

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen 4 Haziran 1986' da Solingen'de doğmuştur. Anne tarafından Çerkez kökenli, baba tarafından ise Kavala göçmenidir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşındayken Alman Neo-Naziler Solingen başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak gittiği zamanda Oya Aydoğan, Fahriye Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya'da Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü okurken, dizi teklifleri almaya başladı. O dönemde Fahriye Evcen okulu dondurup annesiyle birlike İstanbul'a yerleşti. Daha sonra '' Yaprak Dökümü'' adlı dizide başarılı bir şekile Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema çalışmasını 11 Nisan 2008 tarihinde gündeme düşen ''Cennet'' filminde başrol oyuncusu oldu. Aynı sene ''Aşk Tutulması'' filminde de başrol oynadı. Daha sonra Almanyada ki üniversite eğitimini tamamlayınca Boğaziçi Üniversitesinde tarih bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivitle yeniden bu sefer bir sinema filmi ''Aşk Sana Benzer'' beyazperdeye döndü.

FAHRİYE EVCEN'İN ÖZEL HAYATI



29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı.

SİNEMA VE TELEVİZYON FİLMLERİ

2007 Cennet Kız Başrol Oyuncusu 2008 Aşk Tutulması Pınar Başrol Oyuncusu 2009 Alvin ve Sincaplar 2 - Türkçe Seslendirme 2010 Takiye: Allah Yolunda Sevde Aksu Başrol Oyuncusu 2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak Genç Sinyora Enrica Başrol Oyuncusu 2012 Evim Sensin Leyla Başrol Oyuncusu 2015 Aşk Sana Benzer Deniz/Defne Başrol Oyuncusu 2017 Sonsuz Aşk Zeynep Başrol Oyuncusu

TELEVİZYON DİZİLERİ

2005 Asla Unutma Pınar Yardımcı Karakter 2006 Hasret Songül Başrol Oyuncusu 2006-2010 Yaprak Dökümü Necla Tekin Aydinoğlu Başrol Oyuncusu 2011 Yalancı Bahar Zeynep Karaman Başrol Oyuncusu 2012 Veda Mehpare Başrol Oyuncusu 2013-2014 Çalıkuşu Feride Başrol Oyuncusu 2014 Kurt Seyit ve Şura Murka/Mürvet Başrol Oyuncusu 2017 Ölene Kadar Selvi/Vildan Başrol Oyuncusu

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