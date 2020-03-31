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2017'de kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl Karan ismini verdiği bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Sosyal medyada 9 milyonu aşkın takipçisi olan Evcen, önceki gün dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı 'Evde kal' mesajını vermek için meydan okuma videosu çekti.

Oyuncu, bir elinin serçe parmağıyla diğer elinin baş parmağını aynı anda kaldırdığı ve bu hareketi sürekli parmakları değiştirerek tekrarladığı bir challenge yaptı.

"3 gündür buna çalışıyorum" diyen Fahriye Evcen, sunucu Ebru Akel'e meydan okudu.

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