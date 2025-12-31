Habertürk
        Haberler Magazin Fahriye Evcen: Yarına taşınan bir yıl - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen: Yarına taşınan bir yıl

        Fahriye Evcen, 2025 yılı boyunca ailesiyle geçirdiği anlara yer verdiği paylaşımlarla geride kalan yıla veda ederken 2026'ya 'merhaba' dedi

        Giriş: 31.12.2025 - 20:10 Güncelleme: 31.12.2025 - 20:10
        "Yarına taşınan bir yıl"
        Saatler sonra 2025 yılını geride bırakıp 2026’ya giriyoruz.

        2017 yılında evlenen oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019’da ilk çocukları Karan’ı, 2023’te ise Kerem’i kucaklarına alarak aile mutluluklarını pekiştirdi.

        Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından 2025 yılına dair paylaşımlar yaptı.

        Fahriye Evcen, yıl boyunca ailesiyle çıktığı tatillerden, günlük yaşamından ve spor rutinlerinden karelere yer verdi.

        13 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraflarla Fahriye Evcen, 2025’e veda ederken 2026’ya da merhaba dedi.

        Fahriye Evcen, paylaşımlarına şu notu düştü; "Zarifçe katlanıp yarına taşınan bir yıl… Sessiz bir şükürle"

        #Fahriye Evcen
