Faizsiz kredi tutarları güncellendi: 2026 Ocak hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
Yeni yılla beraber, faizsiz kredi tutarları da güncellendi. Bankalar nakit avans ve kredi tutarlarını artırdı. İlk kez müşteri olan vatandaşlar, bankaların faizsiz kredi/taksitli avans imkânından yararlanabilecek. İşte, 2026 Ocak faizsiz kredi veren bankaların listesi ile ödeme planı
Yeni yılın gelmesiyle beraber, faizsiz kredi ve nakit avans tutarları da güncellendi. Buna göre şu anda beş farklı banka 65 bin TL'ye kadar faizsiz kredi, 25 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans veriyor. İşte, 2026 Ocak faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi
GARANTİ BBVA
- 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade
- 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade
AKBANK
- 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi
- 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.