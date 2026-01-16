Yeni yıl itibarıyla bankaların faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarında güncellemeye gidildi. Güncel kampanyalara göre beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ile 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans sunuyor. Bu gelişmeyle birlikte, 2026 Ocak ayı için faizsiz kredi imkânı sağlayan bankaların listesi araştırılmaya başlandı. İşte, faizsiz kredi veren bankalar