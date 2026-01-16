Habertürk
        Faizsiz kredi veren bankalar: 2026 Ocak hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor, en çok veren banka hangisi?

        Faizsiz kredi veren bankalar: 2026 Ocak hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

        Yeni yılın başlamasıyla bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitlerini yeniledi. Bankalar, kredi ve avans miktarlarını yükseltirken ilk defa müşteri olacak kişiler için de faizsiz finansman seçenekleri sunuyor. Aşağıda, faizsiz kredi sağlayan bankalar ile güncel tutarlar yer alıyor. İşte, faizsiz kredi veren bankaların listesi

        Giriş: 16.01.2026 - 14:38 Güncelleme: 16.01.2026 - 14:38
        1

        Yeni yıl itibarıyla bankaların faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarında güncellemeye gidildi. Güncel kampanyalara göre beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ile 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans sunuyor. Bu gelişmeyle birlikte, 2026 Ocak ayı için faizsiz kredi imkânı sağlayan bankaların listesi araştırılmaya başlandı. İşte, faizsiz kredi veren bankalar

        2

        GARANTİ BBVA

        - 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade

        3

        AKBANK

        - 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi

        - 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.

        4

        DENİZBANK

        - 65 bin TL kredi, 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans 3 ay vade

        5

        İŞ BANKASI

        - 25 bin TL taksitli avans, 2-3 ay vade

        6

        QNB

        - 60.000 TL faizsiz kredi, 3 ay vade

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
