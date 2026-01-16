Faizsiz kredi veren bankalar: 2026 Ocak hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
Yeni yılın başlamasıyla bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitlerini yeniledi. Bankalar, kredi ve avans miktarlarını yükseltirken ilk defa müşteri olacak kişiler için de faizsiz finansman seçenekleri sunuyor. Aşağıda, faizsiz kredi sağlayan bankalar ile güncel tutarlar yer alıyor. İşte, faizsiz kredi veren bankaların listesi
Yeni yıl itibarıyla bankaların faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarında güncellemeye gidildi. Güncel kampanyalara göre beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ile 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans sunuyor. Bu gelişmeyle birlikte, 2026 Ocak ayı için faizsiz kredi imkânı sağlayan bankaların listesi araştırılmaya başlandı. İşte, faizsiz kredi veren bankalar
GARANTİ BBVA
- 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade
- 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade
AKBANK
- 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi
- 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.