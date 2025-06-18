Faizsiz kredi veren bankalar listesi 2025: Yüzde 0 faizle kredi veren bankalar hangisi?
Kredi çekmek isteyen vatandaşlar faizsiz kredi veren bankaları araştırıyor. 75 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı verilirken vatandaşlar hangi bankaların yüzde 0 faiz ile kredi verdiğini merak ediyor. Peki, yüzde 0 faizle kredi veren bankalar hangisi? İşte, 2025 Haziran ayı yüzde 0 faizle kredi veren bankalar...
Sıfır faizli kredi yarışı hız kesmeden devam ediyor. Buna göre sıfır faizli kredi kampanyaları için yeni tavan rakam 75 bin lira oldu. Peki sıfır faizli kredi veren bankalar hangisi? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte faizsiz kredi veren bankalar listesi
SIFIR FAİZLE KREDİ VEREN BANKALAR 2025
QNB FİNANSBANK
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
TÜRKİYE İŞ BANKASI
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
55.000 TL
1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans
EN PARA
%0 faiz oranı
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
DENİZBANK
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
45.000 TL
3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
GARANTİ BANKASI
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
AKBANK
%0 faiz oranı
Vade 6-3 Ay
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans