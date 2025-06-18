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        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz kredi veren bankalar listesi 2025: Yüzde 0 faizle kredi veren bankalar hangisi?

        Faizsiz kredi veren bankalar listesi 2025: Yüzde 0 faizle kredi veren bankalar hangisi?

        Kredi çekmek isteyen vatandaşlar faizsiz kredi veren bankaları araştırıyor. 75 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı verilirken vatandaşlar hangi bankaların yüzde 0 faiz ile kredi verdiğini merak ediyor. Peki, yüzde 0 faizle kredi veren bankalar hangisi? İşte, 2025 Haziran ayı yüzde 0 faizle kredi veren bankalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 14:43 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:48
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        1

        Sıfır faizli kredi yarışı hız kesmeden devam ediyor. Buna göre sıfır faizli kredi kampanyaları için yeni tavan rakam 75 bin lira oldu. Peki sıfır faizli kredi veren bankalar hangisi? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte faizsiz kredi veren bankalar listesi

        2

        SIFIR FAİZLE KREDİ VEREN BANKALAR 2025

        QNB FİNANSBANK

        %0 faiz oranı

        Vade 1-3 Ay

        Maksimum tutar

        75.000 TL

        3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi

        3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        %0 faiz oranı

        Vade 1-3 Ay

        Maksimum tutar

        55.000 TL

        1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap

        3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans

        3

        EN PARA

        %0 faiz oranı

        Maksimum tutar

        60.000 TL

        6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi

        4

        DENİZBANK

        %0 faiz oranı

        Vade 3-3 Ay

        Maksimum tutar

        45.000 TL

        3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi

        3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

        5

        GARANTİ BANKASI

        %0 faiz oranı

        Vade 3-3 Ay

        Maksimum tutar

        75.000 TL

        3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi

        3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

        6

        AKBANK

        %0 faiz oranı

        Vade 6-3 Ay

        Maksimum tutar

        60.000 TL

        6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi

        3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

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