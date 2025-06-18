Faizsiz kredi veren bankalar listesi 2025: Yüzde 0 faizle kredi veren bankalar hangisi?

Sıfır faizli kredi yarışı hız kesmeden devam ediyor. Buna göre sıfır faizli kredi kampanyaları için yeni tavan rakam 75 bin lira oldu. Peki sıfır faizli kredi veren bankalar hangisi? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte faizsiz kredi veren bankalar listesi