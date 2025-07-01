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        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz kredi veren bankaların listesi: Hangi banka, kaç TL faizsiz kredi veriyor, geri ödeme vadesi kaç ay?

        Faizsiz kredi veren bankaların listesi: Hangi banka, kaç TL faizsiz kredi veriyor?

        Bankalar faizsiz kredi kampanyalarına devam ediyor. Bu kapsamda 7 farklı banka, ilk kez hesap açtıracak bireyler için 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Geri ödemeler ise en fazla 6 ay vade ile yapılabiliyor. İşte, faizsiz banka veren bankaların listesi ve kredi tutarları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:49
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        1

        Bankalar, müşteri portföyünü genişletmek ve bireylerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Kamu ve özel bankalar 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkânı sunuyor, geri ödeme vadeleri ise 3 ila 6 ay arasında değişiklik gösterebiliyor. İşte, güncel faizsiz kredi veren bankalar listesi...

        2

        TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

        Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.

        3

        GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

        Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.

        4

        ENPARA FAİZSİZ KREDİ

        Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.

        5

        AKBANK FAİZSİZ KREDİ

        Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.

        6

        QNB FAİZSİZ KREDİ

        QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.

        7

        TEB FAİZSİZ KREDİ

        TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.

        8

        DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ

        Denizbank, yeni müştelerine özel yüzde 0 faizli olmak üzere 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi en fazla 6 ay vadeye bölünebiliyor.

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