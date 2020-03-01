Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Ryan Donk ve Radamel Falcao'nun (2) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 8. galibiyetini aldı.

Galatasaray, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Başkent ekibi karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 48'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, ligin zirvesindeki Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile puanını eşitledi.

FALCAO SON 6 MAÇINDA 7 GOL ATTI

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, ligde forma giydiği son 6 maçta 7 kez ağları havalandırdı. Falcao, bu sürede Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ne ikişer, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'ye de birer gol attı. Yıldız futbolcu, ligdeki gol sayısını ise 8'e çıkardı. Müsabakada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Ryan Donk ise bu sezon ligde gol sayısını 3 yaptı.

ANDONE 113 GÜN SONRA SAHADA

Galatasaray'da Rumen futbolcu Florin Andone, yaşadığı sakatlığın ardından 113 gün aradan sonra maça çıktı. Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım 2019'da deplasmanda Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanan Rumen futbolcu, 12 hafta aradan sonra formasına kavuştu. Andone, karşılaşmada 79. dakikada Falcao'nun yerine oyuna dahil oldu.

HAMZAOĞLU'NA SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde Gençlerbirliği'ni çalıştıran eski teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımda 2014-2015 sezonunda üç kupa kazanan Hamzaoğlu lehine tezahürat yaptı. Tecrübeli teknik adam da el sallayarak, taraftarı selamladı. Bu arada karşılaşmayı 40 bin 35 biletli futbolseverin statta takip ettiği açıklandı.