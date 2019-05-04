"Press Trust of India" haber ajansında yer alan haberde, eyalet genelinde, kasırga nedeniyle 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Hindistan hükümeti Başsözcüsü Sitanshu Kar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kasırgada 160 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kar, Ulusal Afetle Müdahale Gücünden (NDRF) yapılan açıklamaya dayandırdığı paylaşımlarında, kasırgada kulübe tarzı evler, eski binalar ve seyyar tezgahlarda ciddi hasar oluştuğu belirterek, elektrik ve telefon hatlarının zarar gördüğünü, NDRF ve eyalet güçlerinin, yolları temizlediğini aktardı.

Orissa eyaleti Özel Yardım Komisyonu Başkanı Bishnupada Sethi, "Hasar büyük. Binalar, yollar hasar gördü. Elektrik ve telefon hizmetleri etkilendi." dedi.

Sethi, eyalette hasar değerlendirmesi yapıldığını belirtti.

Sosyal medyada yer alan görüntüler, kasırganın yol açtığı büyük hasarı gözler önüne serdi.

Diğer yandan Meteoroloji Dairesi, kasırganın, gün içinde tropikal fırtınaya dönüşmesinin beklendiğini açıkladı.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesinden dün yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Puri bölgesinden karaya varmasının ardından kasırganın şiddetinin gitgide azaldığı bildirilmişti.

Kuvvetli rüzgarın beraberinde getirdiği şiddetli yağışların Orissa eyaletinde gün boyu sürmesinin beklendiği açıklamada, Fani kasırgasının bu akşama kadar Bangladeş'e ulaşabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Bir milyondan fazla kişiyi yerinden eden fırtınada, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği, kulübelerin uçtuğu, iletişim ağlarının da hasar gördüğü ifade edilmişti.

Orissa eyaleti Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Orissa'da son 24 saatte bir milyondan fazla kişi tahliye edildi. Ganjam'da 300 bin, Puri bölgesinde ise 130 bin kişi güvenli barınaklara yerleştirildi. Barınaklarda kalanlar için yaklaşık 5 bin noktada yemek dağıtılıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Eyalette dün, çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edilirken, okullarda eğitime ara verilmişti.