Farah Zeynep Abdullah'a, Musa Orhan'dan bir dava daha

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"BİR ANLIK SİNİRLE PAYLAŞTIM"



Yargılama devam ederken Orhan'ın avukatı Mehmet Akkuş tarafından Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası açıldı.



Bunun üzerine Abdullah, hakkındaki tazminat davası sürerken sosyal medya hesabından Orhan'a karşı, "Şerefsiz ve göründüğü kadarıyla bir geçim yöntemi olarak adalet sistemini kullanan daha doğrusu buna izin verilen Musa Orhan şimdi de bana tazminat davası açmış. Aç köpek!" şeklinde paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir kez daha suç duyurusunda bulundu.

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Başlatılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede Abdullah'ın ifadesi de yer aldı. Abdullah'ın, Orhan ile aralarında devam eden davasının mevcut olduğunu, kendisinin bu tip davaları geçim yolu olarak gördüğünü söylediği belirtildi.



Farah Zeynep Abdullah'ın ifadesinde farklı farklı bu tür medyaya yansıyan davalarının olduğunu bildiğini bu sebepten sinirlenerek tepki amacı ile anlık sinirle paylaşımda bulunduğunu, bu tepkinin insani bir tepkiden ibaret olduğunu ve sonradan pişmanlık duyduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.

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İDDİANAME KABUL EDİLDİ



İddianameyi hazırlayan savcı, Abdullah'ın sosyal medya hesabından Orhan'a yönelik paylaşımda bulunarak 'sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu. Tarafların uzlaşmada da anlaşamadığı da iddianamede yer buldu.



İddianame hakkında yorum yapan Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, "Daha önce müvekkilime alenen hakaret eden kişinin, müvekkilime yargı yoluyla yasal haklarını aradığı için tekrardan alenen hakaret etmesi, hukuk ve kanun tanımamasıdır. Pek tabii ki medeni ölçüde fikir beyan etmek yerine ısrarla sosyal medyadan küfretmesinin tek bir açıklaması olabilir. İşi dışında gündem olmaktır. Biz burada masumiyet karinesini yok etmek isteyen linç kültürü ile mücadele ediyoruz. Yoksa müvekkile hakaret eden kişilerin kim olduğu umurumuzda dahi değildir" dedi. İddianame mahkemece kabul edildi.



Fotoğraflar: HT Magazin, AA, DHA, İHA, Depo Photos



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