Abdullah, "İlkinde lokal anestezi yapıldı. Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım ‘Şampiyon’ filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı canlandırıyordum. ‘Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım’ dedim.” ifadelerini kullandı.



Farah Zeynep Abdullah’ın test sonuçlarında MS olmadığı öğrenildi.