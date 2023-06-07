Fare zehriyle cinayette önce itiraf sonra inkar!

Önceki ifadelerini reddeden Sakhızadeh, birlikte yaşadığı Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürdü. Sanık, evde ölü bulduğu Noorı'nın cesedini korktuğu için boş araziye attığını da iddia etti.

Sanığa suçta yardım ettiği ileri sürülen N.K. ise Afganistan uyruklu sanık Sakhızadeh ile arkadaş olduklarını, birlikte hurda işi yaptıklarını, olay günü de Sakhizadeh'in kendisini demir taşımak için evine çağırdığını ileri sürdü.

"ÇUVALIN İÇİNDE DEMİR OLDUĞUNU SÖYLEDİK"

Eve gittiğinde Sakhızadeh'in kendisinden bir çuvalı taşıması için yardım istediğini iddia eden N.K, "Evden battaniyeye sarılı bir çuval çıkarttık. Yolda bekçiler bizi durdurdu. İçinde ne olduğunu sordu. İçinde demir olduğunu ve depoya götürdüğümüzü söyledik. Biraz arabanın üzerine baktıktan sonra bizi bıraktılar. Ben bir süre sonra Sakhızadeh'in yanından ayrıldım. Bu olayda hiçbir suçum yok. İçinde ne olduğunu bilmiyordum." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için sanık Sakhızadeh ve suça sürüklenen N.K'nin tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.