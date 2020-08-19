İHA

Adıyaman merkezde ailesiyle beraber yaşayan 17 yaşlarındaki Zeynal Yapıcı, sahiplendiği 2 aylık cins yavru köpeğine koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı maske takmaya başladı.

İHA'nın haberine göre Fifi ismini verdiği köpeğini maskesiz dışarıya çıkartmayan Yapıcı, vatandaşlara da sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısında bulundu.

Yapıcı’nın kendisine taktığı maskeyi seven Fifi isimli köpek, sahibi olan Yapıcı’yla hem geziyor hem de parklardaki oyun alanlarında doyasıya eğleniyor.

Farkındalık oluşturmak için köpeğine maske taktığını ve köpeğini maskesiz bir şekilde dışarıya çıkartmadığını vurgulayan Zeynal Yapıcı, “Farkındalık oluşturmak için her zaman, evden çıktığı andan itibaren maskeyle dolaşıyor. Parka geliyoruz kayıyoruz, oynuyoruz. Maskesiz çıkmıyoruz dışarıya. Görenler farklı ve ilgili bakıyor. Maske şart. Mesafemizi koruyalım, evden çıktığımızda da maskesiz çıkmayalım. Farkındalık oluşturmak için bunu yapıyorum ben” diye konuştu.